В Пензе ученица на перемене ударила подростка ножом в спину

06.04.2021 | 10:41

В Пензе организована проверка по факту нападения 15-летней девочки на 14-летнего учащегося городского центра образования № 1.

«Установлено, что утром 5 апреля ученица 7-го класса в классной комнате центра причинила колото-резаную рану спины ученику 5-го класса, в результате чего подросток госпитализирован в медицинский стационар», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что удар ножом девочка нанесла во время перемены.

«Полицейские установили, что перед этим между несовершеннолетними произошел словесный конфликт», - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Директору центра образования № 1 внесли представление «об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

«Кроме того, прокуратурой Октябрьского района г. Пензы проводится проверка исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних районным подразделением органов внутренних дел, в котором девочка и ее мать состоят на профилактическом учете», - уточнила Светлана Артамонова.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту нанесения ножевого ранения подростку возбуждено уголовное дело.

«Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших профилактическую работу с подростком. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.