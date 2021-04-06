Криминал

В Пензе ученица на перемене ударила подростка ножом в спину

Печать

В Пензе организована проверка по факту нападения 15-летней девочки на 14-летнего учащегося городского центра образования № 1.

«Установлено, что утром 5 апреля ученица 7-го класса в классной комнате центра причинила колото-резаную рану спины ученику 5-го класса, в результате чего подросток госпитализирован в медицинский стационар», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что удар ножом девочка нанесла во время перемены.

«Полицейские установили, что перед этим между несовершеннолетними произошел словесный конфликт», - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Директору центра образования № 1 внесли представление «об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

«Кроме того, прокуратурой Октябрьского района г. Пензы проводится проверка исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних районным подразделением органов внутренних дел, в котором девочка и ее мать состоят на профилактическом учете», - уточнила Светлана Артамонова.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту нанесения ножевого ранения подростку возбуждено уголовное дело.

«Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших профилактическую работу с подростком. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Она девачка. Ей можна. Срочно простить.

Гость||

В Пензе организована проверка по факту нападения 15-летней девочки на 14-летнего учащегося городского центра образования № 1.

«Установлено, что утром 5 апреля ученица 7-го класса в классной комнате центра причинила колото-резаную рану спины ученику 5-го класса,....т.е ученику 5 класса 14 лет ???

Гость||

Столярова, вперед!

Гость||

если в 5 классе учатся 14-летние дебилы-второгодки, то пришло время покидать нашу Родину !

Гость||

откуда у учеников нож????? куда катится мир...

Гость||

15 летняя уже явно не девочка

Гость||

В школах теперь надо не температуру измерять, а металлоискателем проверять учеников.

Гость||

Это личинки глупомордых родителей, которым все всё должны (по их мнению).

Гость||

Что ещё должно произойти в образовании чтоб этот визгливый министр перестал выставлять Пензу к позорному столбу на всю Россию? Где его назначенцы не опозорили регион? У вечного огня, доносами , плевками на инвалидок,личинками в рыбе?

Гость||

Гость писал(a):

откуда у учеников нож????? куда катится мир..
Металоискатель в школах пора и пропускной режим как в институтах или в сочинских школах, все под контролем должно быть.

Гость||

Гость писал(a):

5-го класса,....т.е ученику 5 класса 14 лет ???
Это "центр образования" № 1. Это не обычная школа. Там учаться и тяжелые подростки и отстающие от программы образования. И формы обучения там очная и очно-заочная, заочная, самообразование.

Гость||

Хотя, при желании и ручкой можно много чего сделать(

Дома обучаться хотя бы с 5 класса лучший вариант.

Гость||

Гость писал(a):

Металоискатель в школах пора и пропускной режим как в институтах или в сочинских школах, все под контролем должно быть.
не поможет, чем больше тестируй тем больше будет всяких казусов только добропорядочным проблемы от этих рамок и шлакбаумов, с людьми работать надо с лдьми, с культурой, почему то в советские годы такого не было а теперь церковь кругом православие, патриотизм итп а где результат, что то не видно его хорошего то

Гость||

Наклепают по пьяни недоразвитых вот они и выкаблучивают.

Гость||

там учится весь шлак ,все отбросы.Все кто от туда -это будущие убийцы,воры проститутки,алкаши,наркоманы.Там нет нормальных детей поверьте

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте