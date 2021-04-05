Криминал

Ссора с любимой довела жителя области до воровства

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В Кузнецке 27-летнего мужчину подозревают в краже из арендованной квартиры. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Квартиру мужчина долгое время снимал у 72-летней кузнечанки. Он был ответственным и платежеспособным. Но однажды владелица пришла проверить жилище и обнаружила пропажу двух биметаллических радиаторов.

О хищении имущества пенсионерка заявила в полицию. Правоохранители выяснили, что к краже причастен квартиросъемщик. Как оказалось, мужчина поссорился со своей подругой. Расставание привело к тому, что он начал пить и лишился заработка. Нехватка средств и заставила его преступить закон.

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенное имущество сдал в пункт приема металлолома за денежную сумму в размере 3 000 рублей. Вырученные деньги он потратил на свои нужды. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

осатанели совсем гуманоиды

Гость||

Как зыка не корми, он все на зону смотрит.

Имя: Гость
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