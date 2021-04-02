В Городищенском районе раскрыли дело об убийстве

02.04.2021 | 16:43

В Городищенском районе завершилось расследование уголовного дела по факту убийства 46-летнего мужчины.

Следствие установило, что 31 января в селе Архангельском компания из троих собутыльников распивала спиртное. Когда хозяин уснул, гости поругались.

«Как пояснил в ходе следствия злоумышленник, на протяжении двух недель до описываемых событий мужчины не раз конфликтовали по разным поводам», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Во время драки он схватил нож и ударил им оппонента в шею. Тот скончался на месте.

«36-летний житель Городищенского района в ходе следствия по решению суда содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключила Татьяна Махницкая.