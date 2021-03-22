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Криминал

Следователи просят заключить Ивана Белозерцева под стражу до 20 мая

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В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы сообщил о получении документов по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

«Поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», - пояснил пресс-секретарь суда.

Судебные заседания начнутся ориентировочно в 12:00.

Губернатора Пензенской области задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Гость||

Народ тоже просит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Следователи просят заключить Ивана Белозерцева под стражу до 20 мая
Белозерцев не переживёт СИЗО. Следователи видимо не в курсе о здоровье Губернатора Пензенской области.

Гость||

Хорошо бы,помоги пожалуйста боженька этого демона посадить

Гость||

Ну и пусть не переживет,нам какое дело

Гость||

Под домашний арест пожизненно всех участников этой постановки.

Гость||

Гость писал(a):

Народ тоже просит.
Какой народ? Тот самый который всё голосует и голосует и снова проголосует? Все дурачки и терпилы Пензенской области? Уточните пожалуйста кого вы имеете ввиду.

Гость||

Может не области,а всей страны!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и пусть не переживет,нам какое дело
Ты желаешь смерти человеку?

Гость||

Гость писал(a):

Какой народ? Тот самый который всё голосует и голосует и снова проголосует? Все дурачки и терпилы Пензенской области? Уточните пожалуйста кого вы имеете ввиду.
Мы люди свободные, что нам скажут, то мы и захотим-с

Гость||

Это ваня не пенза,как ты всех отправлял под домашний арест это moskow сидеть тебе сидеть

Гость||

Вот так! Вот это ДА! Да по уху бы еще...

Гость||

Гость писал(a):

Может не области,а всей страны!
А какое дело народу всей страны до Губернатора Пензенской области которого избирает народ Пензенской области?

Гость||

а инстаграм он вести будет?

Или скоро в службу безопасности банка устроится?

Гость||

Пусть все кто голосовал за Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева законно, открыто и честно заявят о своём выборе и отстоят в рамках закона свой выбор.

Гость||

В истории Пензенской области Иван Белозерцев первый Губернатор которого повязали.

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Имя: Гость
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