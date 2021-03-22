Следователи просят заключить Ивана Белозерцева под стражу до 20 мая

22.03.2021 | 11:31

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы сообщил о получении документов по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

«Поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», - пояснил пресс-секретарь суда.

Судебные заседания начнутся ориентировочно в 12:00.

Губернатора Пензенской области задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.