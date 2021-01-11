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Криминал

Молодой житель области пришел в гости и угнал машину хозяина

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В Пензенской области полицейские выясняют обстоятельства угона. Жертвой преступления стал 67-летний житель Нижнеломовского района.

«Пенсионер сообщил, что рано утром неизвестные совершили угон его автомобиля марки ВАЗ-2171. Транспортное средство мужчина обнаружил около дома по улице Маяковского», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к угону причастен 25-летний местный житель, который гостил у потерпевшего. По словам подозреваемого, он пришел к знакомому, а когда тот отвлекся, взял ключи от «Приоры» и отправился кататься.

По дороге злоумышленник решил заехать в магазин за алкоголем. Достичь цели мужчине не удалось - не справившись с управлением, он съехал с трассы, а потом покинул место ДТП.

Известно, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. В угоне он сознался. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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