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Криминал

Двое подельников оборудовали в Пензе 28 тайников с наркотиками

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На перегоне Пенза-I - Арбеково в областном центре задержали 19-летнего горожанина с наркотиками. У молодого человека нашли 12 свертков с мефедроном.

При обыске в доме пензенца, который жил вместе с 36-летним подельником, были найдены такие же свертки.

«Злоумышленники выполняли роли закладчиков. В их обязанности входили расфасовка и дальнейшее распространение наркотиков на территории Пензы. В ходе осмотра мест происшествий полицейские обнаружили 28 тайников с запрещенными веществами общим весом более 100 граммов, что является крупным размером», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчин завели уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия подельников заключили под стражу.

В аналогичном преступлении подозреваются двое молодых людей, 1999 и 2000 года рождения, которые делали закладки с наркотиками на территории Ленинского района.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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