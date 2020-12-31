Двое подельников оборудовали в Пензе 28 тайников с наркотиками

31.12.2020 | 10:18

На перегоне Пенза-I - Арбеково в областном центре задержали 19-летнего горожанина с наркотиками. У молодого человека нашли 12 свертков с мефедроном.

При обыске в доме пензенца, который жил вместе с 36-летним подельником, были найдены такие же свертки.

«Злоумышленники выполняли роли закладчиков. В их обязанности входили расфасовка и дальнейшее распространение наркотиков на территории Пензы. В ходе осмотра мест происшествий полицейские обнаружили 28 тайников с запрещенными веществами общим весом более 100 граммов, что является крупным размером», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчин завели уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия подельников заключили под стражу.

В аналогичном преступлении подозреваются двое молодых людей, 1999 и 2000 года рождения, которые делали закладки с наркотиками на территории Ленинского района.