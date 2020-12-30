В Пензе у двух молодых людей нашли 20 свертков с мефедроном

30.12.2020 | 20:04

Двое молодых людей, 1999 и 2000 года рождения, были задержаны в областном центре за распространение наркотиков. Полицейские вышли на них, получив анонимную информацию по телефону доверия. Парни реализовывали запрещенные вещества, стараясь остаться незамеченными.

«Делали закладки с наркотиками на территории Ленинского района Пензы. В ходе личного досмотра было изъято около 20 свертков с наркотическим средством мефедрон, которое они пытались сбыть бесконтактным способом», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Кроме того, в ходе анализа содержимого телефонов и планшетов подозреваемых полицейские установили еще несколько адресов, по которым обнаружили тайники. Наркотики уже ждали своих покупателей.

«В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - сообщил Алексей Власов.