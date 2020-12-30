В Заре до смерти забили 27-летнего мужчину

30.12.2020 | 08:52

В Пензе расследуют уголовное дело по факту гибели 27-летнего мужчины. В совершении преступления подозревают его родственника.

«По данным следствия, вечером 20 декабря обвиняемый 1989 года рождения распивал спиртное с братом своей супруги в квартире одного из домов по улице Новоселов. Между мужчинами зашел разговор о рыбалке. Злоумышленник вспомнил случай, как летом прошлого года потерпевший похитил денежные средства у его приятеля», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Светлана Махницкая.

Вспыхнула ссора, и старший из родственников избил младшего. Тот скончался на месте. Согласно выводам экспертов, причиной смерти стала тупая травма живота с повреждением внутренних органов и кровопотерей.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчину задержали и заключили под стражу. Обвинение уже предъявлено.

Известно, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности - за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - резюмировала Татьяна Махницкая.