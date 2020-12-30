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Криминал

В Заре до смерти забили 27-летнего мужчину

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В Пензе расследуют уголовное дело по факту гибели 27-летнего мужчины. В совершении преступления подозревают его родственника.

«По данным следствия, вечером 20 декабря обвиняемый 1989 года рождения распивал спиртное с братом своей супруги в квартире одного из домов по улице Новоселов. Между мужчинами зашел разговор о рыбалке. Злоумышленник вспомнил случай, как летом прошлого года потерпевший похитил денежные средства у его приятеля», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Светлана Махницкая.

Вспыхнула ссора, и старший из родственников избил младшего. Тот скончался на месте. Согласно выводам экспертов, причиной смерти стала тупая травма живота с повреждением внутренних органов и кровопотерей.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчину задержали и заключили под стражу. Обвинение уже предъявлено.

Известно, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности - за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заре до смерти забили 27-летнего мужчину
Гетто.

Гость||

Не может быть.

Гость||

Да уж, хорошо посидели, душевненько...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным следствия, вечером 20 декабря обвиняемый 1989 года рождения распивал спиртное с
Праздник отмечали?

Гость||

Гость писал(a):

Праздник отмечали?
В Заре каждый день праздник.

Гость||

Это заря,там так.

Гость||

Гость писал(a):

Это заря,там так.
Я бы там не хотел жить.

Гость||

Гость писал(a):

Я бы там не хотел жить.
а в других районах что лучше думаешь? просто отношения выяснили парняги

Гость||

Гарлем Пензенский? Появляться там опасно?

Гость||

Гость писал(a):

Гарлем
Гарлем кстати поделён между латиносами и неграми. Ты какой конкретно Гарлем имеешь ввиду?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Известно, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности - за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Неосторожный он какой-то!

Гость||

Гость писал(a):

а в других районах что лучше думаешь? просто отношения выяснили парняги
Думаю лучше: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Мне искренне жаль интеллигенцию, которую наше поганое правительство заставило там жить

Гость||

Живите в городе, там нет драки и воровства, там просто убивают с ножа.. Не Блогадорите

Гость||

Гость писал(a):

Не Блогадорите
За что?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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