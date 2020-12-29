В Кузнецке 18-летнему меломану грозит срок за удар в лицо полицейского

29.12.2020 | 09:21

В Кузнецке полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в применении насилия к представителю власти.

В начале третьего часа ночи на безработного 18-летнего парня поступила жалоба от соседей. Он в съемной квартире слушал громкую музыку. На замечания от жителей дома реагировал бурно, позволяя себе нецензурные выражения.

В итоге в дверь кузнечанина постучали люди в форме. Выслушав несколько вопросов от сотрудника полиции, молодой человек ударил его в лицо.

«По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело», - пояснили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

За такой поступок несдержанному меломану грозит лишение свободы на срок до 5 лет.