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Криминал

В Кузнецке 18-летнему меломану грозит срок за удар в лицо полицейского

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В Кузнецке полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в применении насилия к представителю власти.

В начале третьего часа ночи на безработного 18-летнего парня поступила жалоба от соседей. Он в съемной квартире слушал громкую музыку. На замечания от жителей дома реагировал бурно, позволяя себе нецензурные выражения.

В итоге в дверь кузнечанина постучали люди в форме. Выслушав несколько вопросов от сотрудника полиции, молодой человек ударил его в лицо.

«По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело», - пояснили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

За такой поступок несдержанному меломану грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Понять, простить и отпустить

Гость||

Гость писал(a):

Понять, простить и опустить
Сядет, и будет ему и кофэ и какава, с маслом.

Гость||

Гость писал(a):

онять, простить и отпустить
С чего бы это вдруг ? Глупой дуре на первый раз вляпать трояк и забыть !

Гость||

простить, не так и тяжок грех его

Гость||

А почему представитель в форме ему не зарядил в ответ ? Боевая подготовка в системе МВД отсутствует ? Надо с представителем разбираться , как он зачет сдавал по оперативно-боевой подготовке ?

Гость||

Гость писал(a):

А почему представитель в форме ему не зарядил в ответ ? Боевая подготовка в системе МВД отсутствует ? Надо с представителем разбираться , как он зачет сдавал по оперативно-боевой подготовке ?
Не знаю, что будет меломану за содеянное. А вот если сотрудник полиции, даже по делу, зарядил бы в лицо меломану, то из органов он вылетел бы пробкой, и срок еще получил бы. Таковы реалии.

Гость||

а какую музыку слушал? рок, техно, рэп? если шансон то все правильно - прямой путь на зону

Имя: Гость
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