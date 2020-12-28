Зареченскому убийце уменьшили срок наказания

28.12.2020 | 09:52

Пензенский областной суд пересмотрел дело 45-летнего зареченца, который был осужден за убийство и покушение на убийство двух человек.

Инцидент произошел 3 марта в квартире на проспекте Мира. Четверо мужчин собрались там для распития крепких напитков. Однако вечер закончился конфликтом.

«Один из гостей, ранее неоднократно судимый за кражи 30-летний зареченец, поссорился на кухне с другим мужчиной, который схватил кухонный нож и нанес им не менее 60 ударов в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей оппонента. Потерпевший добрался до спальной квартиры, где скончался от полученных телесных повреждений», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В момент схватки в комнату вернулся 30-летний приятель раненого. Он попытался остановить нападавшего, но тоже получил пять ударов ножом. Раненому удалось добраться до другой комнаты, однако агрессор вбежал следом.

Шум разбудил хозяина квартиры. Вдвоем с травмированным гостем они повалили вооруженного ножом собутыльника, а затем выскочили на лестничную клетку, заблокировали дверь жилища и вызвали полицию.

Агрессора задержали, до суда он находился под стражей.

Подсудимый частично признал вину и пояснил, что действительно убил первого противника за то, что тот пытался снять с него серебряную цепочку для продажи. А вот второго приятеля, по его словам, он убивать не хотел и ранил его при самообороне.

Виновного приговорили к 12 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего зареченца, а также материальные затраты на погребение. Оставшийся в живых приятель убитого показания на суде дать не смог, поскольку утонул до заседания.

Осужденный обжаловал приговор. Участвовавший в рассмотрении уголовного дела прокурор Заречного принес на приговор апелляционное представление, в котором просил учесть явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию покушения на убийство.

В итоге Пензенский областной суд снизил наказание по совокупности преступлений до 11 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.