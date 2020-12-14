Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Бессоновке двое мужчин напали на пенсионерку с ножом

Печать

Пензенский областной суд наказал двух жителей Бессоновки за разбойное нападение и убийство.

Днем 12 мая ранее судимые мужчины (возраст одного из них 42 года, другого - 37 лет) решили обогатиться за счет 83-летней соседки. Пьяные, они проникли к ней в дом через незапертую дверь, оба были вооружены ножами.

Пока один из мужчин прошел на кухню, второй караулил на террасе, чтобы остановить женщину, если та вдруг попытается выбраться.

Увидев в своем доме незваного гостя, хозяйка попросила его уйти, говорила, что вызовет полицию. Сельчанин же настойчиво требовал денег. Пожилая женщина направилась к двери, чтобы покинуть дом, но выход оказался перекрыт. В этот момент старший из приятелей стал бить пенсионерку руками и ногами, а затем ножом.

Когда жертва снова попыталась уйти, на кухню зашел второй собутыльник и тоже напал на нее.

«В результате женщина получила 7 ножевых ранений, 6 из них - в жизненно важные органы, от которых скончалась на месте преступления. Из ее дома злоумышленники похитили 30 000 рублей», - пояснили в Пензенском областном суде.

Женщину позже обнаружили соседки, зашедшие к ней в гости спустя несколько минут после трагедии.

В судебном заседании собутыльники признали вину. Рассказали, что потратили похищенные деньги на такси, алкоголь и еду.

В итоге обоих сельчан приговорили к колонии строгого режима: старшего - к 16 годам, младшего - к 15,5, с последующим ограничением свободы на 2 года.

«В пользу дочери погибшей суд постановил взыскать с осужденных более 67 000 рублей в возмещение материального ущерба и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда», - рассказали служители Фемиды.

Приговор не вступил в законную силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Пензенского областного суда
0
0
0
0
 
Гость||

И этим еще объездную дорогу строят, чтобы они быстрее в Пензе доезжали.

Гость||

Гость писал(a):

И этим еще объездную дорогу строят, чтобы они быстрее в Пензе доезжали.
Дорогу строят не им, а тем, кто наживается на самом строительстве, а затем и на постоянном ремонте.

Гость||

СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам---- http://bit.do/myseks

Гость||

Гость писал(a):

не им, а тем, кто наживается на самом строительстве, а затем и
Встхрюкнул?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте