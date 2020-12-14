В Бессоновке двое мужчин напали на пенсионерку с ножом

14.12.2020 | 14:24

Пензенский областной суд наказал двух жителей Бессоновки за разбойное нападение и убийство.

Днем 12 мая ранее судимые мужчины (возраст одного из них 42 года, другого - 37 лет) решили обогатиться за счет 83-летней соседки. Пьяные, они проникли к ней в дом через незапертую дверь, оба были вооружены ножами.

Пока один из мужчин прошел на кухню, второй караулил на террасе, чтобы остановить женщину, если та вдруг попытается выбраться.

Увидев в своем доме незваного гостя, хозяйка попросила его уйти, говорила, что вызовет полицию. Сельчанин же настойчиво требовал денег. Пожилая женщина направилась к двери, чтобы покинуть дом, но выход оказался перекрыт. В этот момент старший из приятелей стал бить пенсионерку руками и ногами, а затем ножом.

Когда жертва снова попыталась уйти, на кухню зашел второй собутыльник и тоже напал на нее.

«В результате женщина получила 7 ножевых ранений, 6 из них - в жизненно важные органы, от которых скончалась на месте преступления. Из ее дома злоумышленники похитили 30 000 рублей», - пояснили в Пензенском областном суде.

Женщину позже обнаружили соседки, зашедшие к ней в гости спустя несколько минут после трагедии.

В судебном заседании собутыльники признали вину. Рассказали, что потратили похищенные деньги на такси, алкоголь и еду.

В итоге обоих сельчан приговорили к колонии строгого режима: старшего - к 16 годам, младшего - к 15,5, с последующим ограничением свободы на 2 года.

«В пользу дочери погибшей суд постановил взыскать с осужденных более 67 000 рублей в возмещение материального ущерба и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда», - рассказали служители Фемиды.

Приговор не вступил в законную силу.