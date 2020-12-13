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Криминал

Пензенские полицейские нашли подозреваемого в поджоге грузовика

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, кто поджег машину на улице Лядова. Грузовой автомобиль марки ГАЗ-3307 заполыхал на парковке недалеко от пункта общественного питания.

«Я думал, тут шашлыки жарят, что ли. Смотрю, кабина дымит. Я пошел искать, кто хозяин. А тут кафе. Говорит, наши. Ну и позвонили хозяину, потом вот вызвали пожарных», - сообщил житель г. Пензы Геннадий.

В результате полностью выгорела кабина автомобиля. Сумма причиненного владельцу транспортного средства ущерба составила порядка 200 000 рублей. Свет на преступление, совершенное с огоньком, пролили свидетели происшествия.

«Которые пояснили, что рядом с автомашиной они заметили неизвестного мужчину. По приметам полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Пензы 1983 года рождения», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Жирнова.

На допросе мужчина сознался в содеянном. В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия. О мотивах, которые побудили 37-летнего гражданина поджечь автомобиль, не сообщается.

Зато известно, что за порчу чужого имущества гражданин может отправиться за решетку. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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