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Криминал

Столичные следователи раскрыли убийство жительницы Спасска

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В Пензенской области следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве жительницы Спасска, совершенном в 2018 году.

В октябре 2020 года родственницы женщины - мать и сестра - обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что подозреваемые до сих пор не найдены.

Руководитель СКР остался недоволен работой регионального управления и направил на место сотрудников центрального аппарата ведомства, а также Главного управления криминалистики СК России.

Они провели повторные исследования геномного материала, обнаруженного на предметах с места преступления.

«В результате сравнения образцов ДНК лиц, входивших в круг общения погибшей, был установлен ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проживавший недалеко от места совершения преступления. А чуть позже задержан второй соучастник преступления - 25-летний сосед потерпевшей», - сообщается на сайте СКР.

Обоих мужчин заключили под стражу. На допросах они дали показания об обстоятельствах преступления.

«В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования по закреплению доказательств их виновности», - добавляется на сайте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В октябре 2020 года родственницы женщины - мать и сестра - обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что подозреваемые до сих пор не найдены.
По другому никак. Хорошо, что на невиновных не повесили.

Гость||

А в местном следственном комитете "оргвыводы" сделали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неоднократно судимый 31-летний местный житель
Вот зачем их выпускают? Третья судимость автоматом должна быть пожизненной!

Гость||

Гость писал(a):

А в местном следственном комитете "оргвыводы" сделали?
Ме-ме-местных следователей разогнать!

Имя: Гость
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