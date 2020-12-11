Столичные следователи раскрыли убийство жительницы Спасска

В Пензенской области следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве жительницы Спасска, совершенном в 2018 году.
В октябре 2020 года родственницы женщины - мать и сестра - обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что подозреваемые до сих пор не найдены.
Руководитель СКР остался недоволен работой регионального управления и направил на место сотрудников центрального аппарата ведомства, а также Главного управления криминалистики СК России.
Они провели повторные исследования геномного материала, обнаруженного на предметах с места преступления.
«В результате сравнения образцов ДНК лиц, входивших в круг общения погибшей, был установлен ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проживавший недалеко от места совершения преступления. А чуть позже задержан второй соучастник преступления - 25-летний сосед потерпевшей», - сообщается на сайте СКР.
Обоих мужчин заключили под стражу. На допросах они дали показания об обстоятельствах преступления.
«В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования по закреплению доказательств их виновности», - добавляется на сайте.
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penzainform.ru писал(a):По другому никак. Хорошо, что на невиновных не повесили.