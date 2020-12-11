Столичные следователи раскрыли убийство жительницы Спасска

11.12.2020 | 17:11

В Пензенской области следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве жительницы Спасска, совершенном в 2018 году.

В октябре 2020 года родственницы женщины - мать и сестра - обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что подозреваемые до сих пор не найдены.

Руководитель СКР остался недоволен работой регионального управления и направил на место сотрудников центрального аппарата ведомства, а также Главного управления криминалистики СК России.

Они провели повторные исследования геномного материала, обнаруженного на предметах с места преступления.

«В результате сравнения образцов ДНК лиц, входивших в круг общения погибшей, был установлен ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проживавший недалеко от места совершения преступления. А чуть позже задержан второй соучастник преступления - 25-летний сосед потерпевшей», - сообщается на сайте СКР.

Обоих мужчин заключили под стражу. На допросах они дали показания об обстоятельствах преступления.

«В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования по закреплению доказательств их виновности», - добавляется на сайте.