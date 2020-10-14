Глава СКР недоволен расследованием убийства в Пензенской области

14.10.2020 | 20:19

В Пензенской области более двух лет не могут раскрыть убийство жительницы Спасска.

Тело 33-летней женщины с рублеными ранами головы было обнаружено в ее доме в июне 2018 года. По словам родственников, некоторые личные вещи убитой отсутствовали, а само строение пытались поджечь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но затем предварительное следствие приостановили. В настоящее время его вновь возобновили, но подозреваемого так и не нашли.

Мать и сестра погибшей попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина принять дело к производству в центральный аппарат ведомства. Обращение прозвучало во время приема граждан в режиме видео-конференц-связи.

«Глава СК России остался недоволен работой региональных следователей и криминалистов, отметив ее неполноту. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, глава ведомства также поручил подключиться криминалистам Главного управления криминалистики», - сообщается на сайте СКР.

Во время приема обсуждались и другие дела, возбужденные в разных регионах России. Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве они находились.

«Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль», - подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.