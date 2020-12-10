Житель Пензенской области топором разбил на парковке 12 автомобилей

10.12.2020 | 09:15

В подмосковном городе Щелково сотрудники полиции задержали 41-летнего уроженца Пензенской области по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганства.

Мужчина, вооруженный топором, повредил стекла 12 автомобилей, стоявших на парковке торгового центра на Пролетарском проспекте. Сотрудники полиции, оперативно прибывшие по вызову, задержали его на месте преступления.

В видеозаписи, опубликованной на сайте ГУ МВД России по Московской области, запечатлены разбитые и изуродованные автомобили. Сам хулиган не может внятно объяснить свой поступок. При этом он даже извиняется за нецензурщину: «Я за матерюсь прошу прощения, я вообще культурный человек».

«Во время личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.