Н. Канцерова назвала самые громкие коррупционные дела 2020 года

09.12.2020 | 16:31

Прокурор области Наталья Канцерова назвала самые громкие уголовные дела коррупционной направленности, которые были заведены в регионе в 2020 году. Свое мнение она высказала в интервью, размещенном на официальном сайте надзорного органа в среду, 9 декабря.

По словам Канцеровой, прогремели два дела.

«Одно из них возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, его первого заместителя и одного из предпринимателей.

Оно связано с нарушениями при предоставлении субсидий при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Уголовное дело не окончено, расследование продолжается», - уточнила она.

Второе дело касается нарушений, выявленных при строительстве здания для размещения суда.

«Один из его фигурантов - известный пензенский архитектор. Это дело тоже на стадии расследования, уточняются обстоятельства произошедшего», - пояснила Наталья Канцерова.

Речь идет о Льве Ходосе, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области сразу после получения денег от подрядчика. По решению Первомайского районного суда его заключили под стражу.

Адвокат Ходоса подал апелляцию, в которой оспаривал постановление районного суда о сроке содержания под стражей и просил избрать более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить эту просьбу.

Сейчас Ходос находится под домашним арестом. Как и Андрей Бурлаков с бывшим его замом Андреем Персановым, которым меру пресечения изменили в октябре.