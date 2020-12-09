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Криминал

Н. Канцерова назвала самые громкие коррупционные дела 2020 года

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Прокурор области Наталья Канцерова назвала самые громкие уголовные дела коррупционной направленности, которые были заведены в регионе в 2020 году. Свое мнение она высказала в интервью, размещенном на официальном сайте надзорного органа в среду, 9 декабря.

По словам Канцеровой, прогремели два дела.

«Одно из них возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, его первого заместителя и одного из предпринимателей.

Оно связано с нарушениями при предоставлении субсидий при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Уголовное дело не окончено, расследование продолжается», - уточнила она.

Второе дело касается нарушений, выявленных при строительстве здания для размещения суда.

«Один из его фигурантов - известный пензенский архитектор. Это дело тоже на стадии расследования, уточняются обстоятельства произошедшего», - пояснила Наталья Канцерова.

Речь идет о Льве Ходосе, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области сразу после получения денег от подрядчика. По решению Первомайского районного суда его заключили под стражу.

Адвокат Ходоса подал апелляцию, в которой оспаривал постановление районного суда о сроке содержания под стражей и просил избрать более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить эту просьбу.

Сейчас Ходос находится под домашним арестом. Как и Андрей Бурлаков с бывшим его замом Андреем Персановым, которым меру пресечения изменили в октябре.

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Гость||

А когда Савина арестуют ?

Гость||

А кто фигуранты Ходоса там случаем из суд. Депортамента ни кого не было?

Гость||

Воруют почти все или около. Назвали всего три фамилии на всю Пензенскую область. Борьба(!) продолжается.

Гость||

Да все эти дела закончатся ничем! Замнут и продолжат расхищать дальше, тьфу!

Гость||

Я думаю, громкие коррупционные дела еще впереди, так как еще даже не открыты. Будем ждать.

Гость||

До НГ список должен пополниться еще одной интересной фамилией.Ну может чуть попозже.

Гость||

Гость писал(a):

До НГ список должен пополниться еще одной интересной фамилией.Ну может чуть попозже.
Ты ошибся,двумя,Кувайцев и Мага.

Гость||

Гость писал(a):

До НГ список должен пополниться еще одной интересной фамилией.Ну может чуть попозже.
Из правительства?

Имя: Гость
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