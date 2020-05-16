Криминал

Стало известно о судьбе еще двух фигурантов по делу Андрея Бурлакова

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В субботу, 16 мая, Ленинский районный суд Пензы вынес постановления об избрании меры пресечения еще двум фигурантам по уголовному делу, задержанным вместе с министром сельского хозяйства Пензенской области Андреем Бурлаковым.

Чуть раньше стало известно, что сам министр заключен под стражу сроком до 13 июля.

Такое же решение было принято в отношении его заместителя Андрея Персанова и собственника группы компаний, которого пресс-служба суда обозначила как «Л»: они также пробудут под стражей до 13 июля.

Все трое обвиняются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

«Постановления не вступили в законную силу», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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Гость||

Да это же какой-то позор!

Гость||

На РИО Новости фамилия написана полностью.

Гость||

хотя бы городу помогал. Работу тысячи людям дал. Создал с 0 свою империю. Надеюсь, что много у него не "отожмут"

Гость||

На бюджетные средства свою империю?

Гость||

Гость писал(a):

Лаврентьев, чтобы ты гнил на нарах долго и мучительно!
Вся его деятельность основана на мошенничестве.Он продавцов штрафует,как должное,хотя у них нет премий и по закону он не имеет право их штрафовать,он мошенник.Он все коттеджи на этой ворованной земле,что ему сейчас пишут,построил на эти штрафы.Он и расплачивался с рабочими,а там работали все нелегально,только тогда,когда зарплата в его магазинах у рабочих.Штрафами расплачивался.Сажать его нужно на всю катушку с конфискацией.

Гость||

губера долой. один позор и невнятная речь...

Гость||

Следующим сядет губернатор.

Гость||

танкиста гнать в шею с такой команлой...

Гость||

Гость писал(a):

На бюджетные средства свою империю?
вы очень сильно ошибаетесь. Человек сделал для города очень много и как крупный предприниматель может отказаться от того, что ему предложили. Мыслить шире надо. Не просто так именно его повязали, тем более в такое время. Хотят создать резонанс, чтобы простой народ его проклинал

Гость||

савин, стрючков, бурлаков....там по ходу все такие....всех за дверь вместе с командиром механиком танковых войск. управленца надо внятного, а не чекистов и вояк...

Гость||

Гость писал(a):

Вся его деятельность основана на мошенничестве.Он продавцов штрафует,как должное,хотя у них нет премий и по закону он не имеет право их штрафовать,он мошенник.Он все коттеджи на этой ворованной земле,что ему сейчас пишут,построил на эти штрафы.Он и расплачивался с рабочими,а там работали все нелегально,только тогда,когда зарплата в его магазинах у рабочих.Штрафами расплачивался.Сажать его нужно на всю катушку с конфискацией.
он тысячам работу дал, что вы несёте, уважаемый

Гость||

копают под главного...

Гость||

Гость писал(a):

На РИО Новости фамилия написана полностью.
Лаврентьев. Он подкупил суд?

Гость||

Ну хватит губера ругать, сейчас во всем городе, бордюры зимний вариант на летний переобует и сам уйдет.

Гость||

Гость писал(a):

Лаврентьев. Он подкупил суд?
в СИЗО на 2 месяца. Так что не подкупил

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Имя: Гость
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