Стало известно о судьбе еще двух фигурантов по делу Андрея Бурлакова

В субботу, 16 мая, Ленинский районный суд Пензы вынес постановления об избрании меры пресечения еще двум фигурантам по уголовному делу, задержанным вместе с министром сельского хозяйства Пензенской области Андреем Бурлаковым.
Чуть раньше стало известно, что сам министр заключен под стражу сроком до 13 июля.
Такое же решение было принято в отношении его заместителя Андрея Персанова и собственника группы компаний, которого пресс-служба суда обозначила как «Л»: они также пробудут под стражей до 13 июля.
Все трое обвиняются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
«Постановления не вступили в законную силу», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.
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Да это же какой-то позор!