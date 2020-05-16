Стало известно о судьбе еще двух фигурантов по делу Андрея Бурлакова

16.05.2020 | 19:22

В субботу, 16 мая, Ленинский районный суд Пензы вынес постановления об избрании меры пресечения еще двум фигурантам по уголовному делу, задержанным вместе с министром сельского хозяйства Пензенской области Андреем Бурлаковым.

Чуть раньше стало известно, что сам министр заключен под стражу сроком до 13 июля.

Такое же решение было принято в отношении его заместителя Андрея Персанова и собственника группы компаний, которого пресс-служба суда обозначила как «Л»: они также пробудут под стражей до 13 июля.

Все трое обвиняются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

«Постановления не вступили в законную силу», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.