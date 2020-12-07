В Пензе нижегородца подозревают в краже алкоголя

07.12.2020 | 20:05

Набрал целую тележку товаров и ушел с пустыми руками. Точнее, со своим пакетом, в который, воспользовавшись моментом, положил бутылку элитного алкоголя стоимостью более 8 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, а им оказался 49-летний житель Нижнего Новгорода, задержали.

«Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Похищенный алкоголь он продал неизвестному лицу, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщила старший дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Сотрудники полиции подозревают, что на счету нижегородца несколько аналогичных преступлений, совершенных в разных торговых точках Пензы. Кстати, ранее он уже был судим.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции за совершение данного преступления в соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - пояснила Екатерина Чернова.