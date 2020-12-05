Москвичку подозревают в краже памперсов из пензенского магазина

05.12.2020 | 18:30

Четыре упаковки памперсов на сумму более 14 тысяч рублей украла из пензенского магазина жительница города Москвы. Она воспользовалась отсутствием внимания сотрудников торгового зала, вывезла товар на тележке, сложила в свой автомобиль и скрылась.

Как потом объяснила женщина полицейским, памперсы она похитила для своего малолетнего ребенка.

«Установлена причастность подозреваемой к совершению еще двух аналогичных преступлений в октябре 2020 года - на сумму более 18 тысяч рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Яна Рыбальченко.

Все кражи были совершены в одном и том же магазине в Октябрьском районе Пензы.

«В отношении подозреваемой отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавила Яна Рыбальченко.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.