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Криминал

В Пензе в квартире двух девушек нашли 30 граммов наркотиков

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Личностями двух юных особ, 15 и 18 лет, заинтересовались пензенские полицейские. Девушки прибыли в город из Ярославской области с преступными намерениями.

«С целью продажи наркотических средств. Заранее они позаботились о том, чтобы снять жилье, в котором они будут проживать и фасовать наркотики. Данное жилье они снимали в районе улицы 8 Марта и там же осуществляли приготовления к сбыту и фасовку наркотического средства», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Всего у них было изъято 30 граммов запрещенных препаратов синтетического типа. До момента задержания девушки проработали в Пензе уже около недели. Ранее они делали закладки у себя на родине и во Владимирской области.

«Было установлено, что девушки нигде не работают, нигде не учатся, их родители проживают в Ярославской области и знают, чем занимаются их дочери. Между тем, когда сотрудники полиции сообщили родителям о том, что их дочери были задержаны, они не изъявили желания приехать в Пензу для того, чтобы выступить в роли их законных представителей», - пояснил Алексей Власов.

15-летняя задержанная помещена в центр временного содержания несовершеннолетних. В отношении ее старшей подруги возбуждено уголовное дело. Той грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гость||

Ну и закрывать лет от 20 каждой.

Гость||

интересно,как их вычислили?

Гость||

Лучше бы на трассе чупсили

Гость||

15 лет,ей в куклы играть. Тебе ничего не будет,ты маленькая девочка,говорили они.

Имя: Гость
Комментарий:

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