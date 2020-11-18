34-летнего жителя Пензы обвинили в убийстве на ул. Экспериментальной

18.11.2020 | 10:56

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. Виновным в его гибели считают гражданина в возрасте 31 года.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября на Экспериментальной улице. Компания собралась в одной из квартир и употребляла спиртные напитки. Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. После нее обвиняемый покинул квартиру и пошел в гости к знакомой, живущей неподалеку.

«Узнав, где он находится, потерпевший и мужчина, с которым у обвиняемого произошла драка, направились по этому адресу. Во дворе дома на Экспериментальной между обвиняемым и мужчинами вновь произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес один удар ножом в область туловища потерпевшего», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

13 ноября раненный мужчина скончался в больница. Агрессора задержали и по решению суда заключили под стражу.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.

«Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Евгения Воеводина.