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Криминал

34-летнего жителя Пензы обвинили в убийстве на ул. Экспериментальной

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. Виновным в его гибели считают гражданина в возрасте 31 года.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября на Экспериментальной улице. Компания собралась в одной из квартир и употребляла спиртные напитки. Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. После нее обвиняемый покинул квартиру и пошел в гости к знакомой, живущей неподалеку.

«Узнав, где он находится, потерпевший и мужчина, с которым у обвиняемого произошла драка, направились по этому адресу. Во дворе дома на Экспериментальной между обвиняемым и мужчинами вновь произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес один удар ножом в область туловища потерпевшего», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

13 ноября раненный мужчина скончался в больница. Агрессора задержали и по решению суда заключили под стражу.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.

«Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Евгения Воеводина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

34 летнего мужчину обвинили в убийстве самого себя??? Эх и журналюги...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

13 ноября раненный мужчина скончался в больница
В больница? WTF в ПИ пристроили дочку двоечницу?

Гость||

Гость писал(a):

в ПИ пристроили дочку двоечницу?
Гастарбайтера из ближнего зарубежья.

Гость||

Судя по новости ниже, в 10.о1, светит статья "Убийство по неосторожности со всеми немыслимыми смягчающими обстоятельствами!

Имя: Гость
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