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Криминал

Мошенник убедил 25-летнего мокшанца перевести полмиллиона на чужой счет

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Поверил мнимым сотрудникам банка, а попросту - мошенникам, и лишился полумиллиона рублей. 25-летний житель Мокшана ответил на телефонный звонок неизвестного, который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Испуганный гражданин начал послушно выполнять инструкции.

«Вы должны оформить заявку именно на ваш счет, чтобы не получили на стороннюю карту, затем переводите на счет дебетовой карты и выводите через банкомат. Затем я вам называю номер страхового счета, и вы туда вносите всю эту сумму», - пересказал слова мошенника потерпевший.

В итоге мужчина собственноручно отправил в неизвестность 528 000 рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность подозреваемых в совершении преступлений. ОМВД России по Пензенской области призывает жителей региона проявлять бдительность при получении сообщений с незнакомых номеров и звонков с неизвестных телефонов. Если вы получили сообщение о проблемах с вашей картой, позвоните в банк по номеру, указанному на ней», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

А для жителя Мокшана история стала уроком, и отныне он будет намного осторожнее относиться к звонкам от неизвестных людей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Такой молодой и, надо же, так попался!

Гость||

умница ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ХОТЬ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ПАЦАНЧИК ЗОНУ ПОДОГРЕЛ ДЕЦЕБЭЛ!!!

Гость||

25 лет? ЕГЭ?

Лох не мамонт. Лох не вымрет!

Гость||

25 лет? ЕГЭ?

Лох не мамонт. Лох не вымрет!

Гость||

А неплохими деньгами владеет в 25 лет то. Не плохо живется на Руси однако..

Имя: Гость
Комментарий:

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