Пензенская частная клиника осталась без денег и рентген-аппарата

В полицию Пензенского района обратился руководитель частной медицинской клиники, ставший жертвой аферистов.
Он рассказал, что направил с электронной почты клиники коммерческие предложения на поставку рентгенологического оборудования. Через несколько дней из московской организации ему пришло согласие на заключение договора с описанием характеристик аппарата.
Руководитель медицинской организации позвонил представителю поставщика, и тот заверил в готовности сотрудничать. По электронной почте стороны заключили договор, и пензенец перечислил поставщику около 300 тысяч рублей.
Однако представитель московской фирмы перестал выходить на связь, а клиника так и не получила столь востребованный во время эпидемии коронавируса аппарат, способный в некоторых случаях заменить компьютерный томограф. Таким образом, медицинская организация осталась и без денег, и без необходимого оборудования.
Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.
«Если вам предлагают перечислить предоплату, особенно переводом на счет банковской карты, нужно понимать, что сделка является опасной. Учитывайте риски и помните, что вы не имеете никаких гарантий возврата денег или получения товара либо услуги», - напомнили в пресс-службе ведомства.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Деньги выслали вам по емайл. Ну детский сад, какой еще договор по электронной почте? Или личная подпись или система ЭДО.