Пензенская частная клиника осталась без денег и рентген-аппарата

07.11.2020 | 10:00

В полицию Пензенского района обратился руководитель частной медицинской клиники, ставший жертвой аферистов.

Он рассказал, что направил с электронной почты клиники коммерческие предложения на поставку рентгенологического оборудования. Через несколько дней из московской организации ему пришло согласие на заключение договора с описанием характеристик аппарата.

Руководитель медицинской организации позвонил представителю поставщика, и тот заверил в готовности сотрудничать. По электронной почте стороны заключили договор, и пензенец перечислил поставщику около 300 тысяч рублей.

Однако представитель московской фирмы перестал выходить на связь, а клиника так и не получила столь востребованный во время эпидемии коронавируса аппарат, способный в некоторых случаях заменить компьютерный томограф. Таким образом, медицинская организация осталась и без денег, и без необходимого оборудования.

Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.

«Если вам предлагают перечислить предоплату, особенно переводом на счет банковской карты, нужно понимать, что сделка является опасной. Учитывайте риски и помните, что вы не имеете никаких гарантий возврата денег или получения товара либо услуги», - напомнили в пресс-службе ведомства.