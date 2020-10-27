Кузнецкий врач рассказал, когда назначают рентген легких, а когда - КТ

27.10.2020 | 09:01

В понедельник, 26 октября, главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов рассказал, в каких случаях пациентам с подозрением на пневмонию назначается рентгеновский снимок, а в каких - компьютерная томография.

«Весной, в первую волну COVID-19, мы делали рентген всем - 100%. Сейчас мы работаем по временным методическим рекомендациям. Исследование нужно проводить только на 4-5-е сутки, раньше нет смысла. Причем на рентгеновском аппарате видно пневмонию не менее чем средней степени тяжести. Легкую пневмонию на нем можно не увидеть. Поэтому во всех средних и тяжелых случаях назначается рентген, а вот когда пневмония клинически расценивается как легкая и нужно решить вопрос о госпитализации, пациентов подвергают КТ, чтобы составить прогноз течения заболевания», - пояснил он.

Главврач добавил: если в лечебном учреждении нет технических возможностей обеспечить компьютерную томографию, допустимо работать с рентгеновским аппаратом.

Алексей Потапов также рассказал, что сломанный компьютерный томограф в Кузнецкой МРБ уже отремонтировали, а в ноябре появится другой аппарат, который разместят в детской больнице.

«И будет еще один компьютерный томограф, когда запустится многострадальный хирургический корпус», - добавил он.