Оренбуржца, обокравшего пензячку, отправили в колонию строгого режима

02.11.2020 | 15:03

Ленинский районный суд наказал 47-летнего жителя Оренбургской области, похитившего деньги с банковской карты пензячки.

История началась с того, что мужчина возвращался домой с вахты на поезде Москва - Пенза. В какой-то момент работяга решил увеличить свой доход за счет соседки по купе. Когда пассажирка заснула, он залез в ее сумку, достал кошелек и вытащил оттуда пластиковую карту. Листок с ПИН-кодом также оказался в руках злоумышленника, потому что женщина хранила их вместе.

В Пензе попутчики разошлись. Через некоторое время горожанка стала получать сообщения о списании денег. Всего она лишилась 23 100 рублей. Владелица карты обратилась в полицию, и начались поиски подозреваемого.

Позже выяснилось, что похищенные средства он потратил на пополнение баланса телефона и покупку билета на поезд. Мужчина успел уехать в Оренбург, откуда отправился в столицу, но был задержан на станции Рузаевка в Мордовии.

На злоумышленника завели уголовное дело.

В суде он признался в краже, раскаялся, возместил ущерб потерпевшей и извинился перед ней.

Обстоятельством, смягчающим наказание, служители Фемиды признали наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников, а отягчающим - рецидив преступления.

Согласно приговору, следующие два года мужчина проведет в колонии строгого режима.