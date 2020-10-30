В Проказне шуточная борьба закончилась смертью пенсионера

30.10.2020 | 13:15

45-летнего жителя села Проказна Бессоновского района обвиняют в убийстве 70-летнего односельчанина.

20 октября пенсионер пришел в гости к знакомому. Весь день они вместе выпивали и в какой-то момент решили в шутку побороться, однако несерьезное состязание быстро переросло в настоящую драку.

«Со слов обвиняемого, гость не менее двух раз ударил его по лицу и в грудь руками. В ответ злоумышленник схватил нож и не менее трех раз ударил потерпевшего в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого хозяин спокойно лег спать. Пенсионер же скончался на месте от острой кровопотери.

Прибывшим позднее правоохранителям мужчина солгал, что на них с приятелем напали ворвавшиеся в дом незнакомцы.

«В качестве доказательства своих слов он показал поврежденный подоконник, а также следы проникновения в жилище. Однако в ходе расследования уголовного дела данная версия не нашла своего подтверждения», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Жителя Проказны задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.