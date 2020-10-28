Белинский Чикатило женился на американке и планирует выйти на свободу

28.10.2020 | 11:20

Житель Пензенской области Александр Бычков, осужденный за убийство девяти человек и прозванный за это Белинским Чикатило и Чембарским Потрошителем, стал героем документального фильма. Он вышел на одной из интернет-платформ под названием «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка».

В фильм вошли интервью самого Бычкова, отбывающего пожизненный срок в исправительной колонии в Вологодской области, его матери и следователя, который работал с делом, а также родственников убитых.

Бычков рассказал, что его первой жертвой стал мужчина по имени Евгений Сергеевич. Произошло это 17 сентября 2009 года. Далее приводятся цитаты из дневника убийцы.

«Я уже давно намеревался совершить нечто подобное. А тут подвернулся удобный случай. В тот день я сидел в парке один. Мимо прошел какой-то странный тип, присел рядом и стал предлагать мне выпить за компанию», - написал в дневнике Бычков.

Он зарезал мужчину. За ножом вернулся лишь на следующий день. Подобрал его и кинул в реку. А через полтора месяца опять пришел на место убийства, забрал голову жертвы и тоже выбросил.

«Тогда у меня и появился кураж, ведь я все-таки убил человека. Я смог это сделать», - поделился в дневнике Бычков.

«В свое время был человек, который решил прославиться и сжег храм Артемиды. Вот Бычков решил прославиться таким образом. Обычный среднестатистический парень, не наделенный никакими выдающимися талантами. Средний в учебе. С ранних лет начал вести самостоятельный образ жизни, ни на кого не надеяться», - оценил его характер следователь по особо важным делам СК РФ по Пензенской области Иван Свечников.

В фильме рассказывается о детстве Бычкова, смерти его отца и других убийствах. Он совершал их вплоть до 25 января 2012-го. Отделял у трупов головы, сердца нескольких жертв употребил в пищу. Свидетелей не боялся - напротив, в какой-то степени стремился к огласке.

«Я не такой монстр, каким вы хотите меня представить. Женщин и детей трогать, я думаю, рука не поднимется просто», - поделился Бычков.

Он планировал совершить 11 убийств, после чего начать заниматься этим по найму.

Задержали мужчину за кражу из магазина. Он пришел с похищенными деньгами в бар и уснул. Во время обысков в его доме и доме бабушки нашли дневник и молоток со следами крови. После этого и развернулось расследование.

На момент суда мужчине было 25 лет. Экспертиза признала его вменяемым.

Мать преступника до сих пор не верит, что все девять убийств умышленно совершил ее сын.

«Может, подрались, стукнули или ножом ткнули. Может быть. Одного человека. Но не девять человек», - считает женщина.

Утверждается, что несколько лет назад у Бычкова появилась жена Кристина Варр, которая пытается экстрадировать осужденного в Америку, чтобы он смог выйти на свободу. По словам матери Бычкова, у них родился сын.

«В настоящее время американская жена Бычкова пытается начать процедуру его отказа от российского гражданства. Официального ответа пока нет», - утверждают авторы фильма.