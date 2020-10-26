Работник пензенской автомойки угнал оставленную на ночь машину

26.10.2020 | 19:30

Житель Пензы оставил машину на мойке, чтобы утром забрать чистый автомобиль, но был разбужен звонком сотрудника ДПС. Владельцу сообщили, что его иномарка разъезжает по городу на высокой скорости. Как оказалось, вместо того чтобы начищать Chevrolet, несовершеннолетний работник станции отправился кататься.

«Молодой человек, управлявший транспортным средством, рассказал полицейским, что он работает на автомойке, а автомобиль взял для того, чтобы доехать до ближайшего магазина за продуктами, так как было поздно и соседние торговые точки уже не работали», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.

Автогонки закончились повреждением машины: разбита фара, поцарапан бампер.

«Конечно, было неожиданно, потому что я ее только купил и к тому же в кредит. Хорошо еще, что ни в какой столб не врезался, а то платил бы просто за железо пять лет», - отметил потерпевший.

По данному факту возбудили уголовное дело, и виновнику придется предстать перед судом.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Автомашина в настоящее время возвращена законному владельцу», - уточнила Ольга Буйвидис.