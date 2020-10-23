Житель Каменки ездил по фальшивым водительским правам

23.10.2020 | 09:33

23-летний житель Каменки оказался на скамье подсудимых за использование поддельного документа.

12 августа автомобиль, которым управлял молодой человек, остановил сотрудник ГИБДД. Водитель предъявил права, но страж порядка заподозрил фальшивку. При проверке по информационной базе выяснилось, что такое удостоверение официально не выдавалось.

Мужчина сознался, что купил документ на свое имя в октябре 2019 года за 30 тысяч рублей.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда водители пытаются ввести правоохранителей в заблуждение с помощью подделок. Так, в июне в Городищенском районе 25-летний житель Оренбургской области предъявил инспектору ДПС удостоверение, оказавшееся фальшивкой. Как выяснилось, оренбуржец купил его в Москве за 20 тысяч. Суд приговорил его к условному лишению свободы на 3 месяца.

Еще одного водителя с фиктивными правами инспектор ДПС задержал в апреле в Пензе. Мужчина признался, что купил фальшивку в октябре 2019 года в Пензе и полгода использовал ее. Суд учел, что мужчина ранее не нарушал закон, имеет положительные характеристики и постоянно оказывает помощь одному из детских домов Пензенской области, и вынес решение об ограничении свободы на 4 месяца.