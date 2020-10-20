Дело «Сети»: Апелляционный военный суд рассмотрел жалобы фигурантов

20.10.2020 | 17:24

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор фигурантам дела «Сети» (террористической организации, запрещенной в России). Об этом во вторник, 20 октября, сообщило информационное агентство ТАСС.

Заседание состоялось во Власихе. Осужденные вместе с адвокатами участвовали по видеосвязи, организованной в зале Пензенского областного суда.

«Защита намерена подать кассационные жалобы и направить жалобы в Европейский суд по правам человека», - приводит ТАСС слова адвоката осужденного Василия Куксова Александра Федулова.

Также кассационную жалобу намерены подать осужденные Михаил Кульков и Илья Шакурский.

Приговор фигурантам дела «Сети» огласили в Приволжском окружном военном суде 10 февраля. Молодым людям назначили от 18 до 6 лет лишения свободы в колониях строгого или общего режима.

По версии следствия, девять участников организации из Пензы и Санкт-Петербурга в 2018 году собирались провести в России теракты, приуроченные к выборам президента и чемпионату мира по футболу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Большую часть обвиняемых задержали в Пензе задолго до предполагаемых событий - еще в октябре 2017-го. Всех поместили в изолятор, одного позднее перевели под домашний арест. Оставшихся после взяли в Северной столице и также в Пензе. Двоих обвинили, кроме прочего, в распространении наркотиков.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания из них якобы выбивали пытками.

В марте стало известно, что прокуратура Пензенской области внесла апелляционное представление, в котором попросила смягчить приговор Максиму Иванкину (приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима) и Андрею Чернову (14 лет колонии строгого режима). Их признали виновными в сбыте наркотиков.

По мнению надзорного органа, при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения.