В Пензе подросток пришел домой пьяным и устроил разборки

В Пензе 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя матери.
Следствие установило, что 4 октября парень отмечал с друзьями свой день рождения и вернулся домой, в квартиру на улице Плеханова, пьяным.
На этой почве между ним и отчимом произошел конфликт. Молодой человек достал нож-«бабочку» и ударил им мужчину в грудь. Нанесенную рану позднее расценили как тяжкий вред здоровью.
«В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Расследование уголовного дела продолжается.
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