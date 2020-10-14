В Пензе подросток пришел домой пьяным и устроил разборки

14.10.2020 | 18:08

В Пензе 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя матери.

Следствие установило, что 4 октября парень отмечал с друзьями свой день рождения и вернулся домой, в квартиру на улице Плеханова, пьяным.

На этой почве между ним и отчимом произошел конфликт. Молодой человек достал нож-«бабочку» и ударил им мужчину в грудь. Нанесенную рану позднее расценили как тяжкий вред здоровью.

«В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.