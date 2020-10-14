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Криминал

В Пензе подросток пришел домой пьяным и устроил разборки

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В Пензе 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя матери.

Следствие установило, что 4 октября парень отмечал с друзьями свой день рождения и вернулся домой, в квартиру на улице Плеханова, пьяным.

На этой почве между ним и отчимом произошел конфликт. Молодой человек достал нож-«бабочку» и ударил им мужчину в грудь. Нанесенную рану позднее расценили как тяжкий вред здоровью.

«В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость||

И всё?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел
ну за чем так сурово

Гость||

Гость писал(a):

И всё?
в следующий раз он он посадит на перо маму и его снимут с учета как примерного сына.

Гость||

Гость писал(a):

в следующий раз он он посадит на перо маму и его снимут с учета как примерного сына.
+++++++++++++

Гость||

а может он за мамку заступился что бы не лапал её

Гость||

Квартира чья? Если дядьку потом вселился,не надо мешать бухать подростку,он познает мир.

Гость||

Значит ему меньше 16 лет

Имя: Гость
Комментарий:

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