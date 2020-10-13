Пензенский предприниматель поверил мошеннику и лишился 35 тысяч рублей

Неизвестный гражданин сообщил одному из пензенских предпринимателей о грядущей ревизии со стороны Роспотребнадзора. Даже рассказал о целом ряде правил, исполнить которые было практически нереально.
«Потом он переключился и говорит: «Ладно, мы вам поможем. Приезжают четыре женщины из Москвы. Мы с вами сложимся и купим им хорошие цветы - ерундовые не пойдут. Половину оплатит Роспотребнадзор, потому что нужна хорошая статистика», - рассказал потерпевший.
Задобрить проверяющих подарками показалось предпринимателю хорошей идеей и единственным выходом из ситуации. Немного смущала сумма: цветы - 16 тысяч рублей, шампанское - 19 тысяч. Но мужчину это не остановило.
«В тот же день предприниматель перевел 35 тысяч рублей. Через некоторое время неизвестный снова позвонил и попросил перевести 19 тысяч рублей «для приобретения еще одной бутылки элитного алкоголя», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.
Здесь бизнесмен и почувствовал неладное, понял, что его обманули, и обратился в полицию. Теперь стражи порядка устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
«Не отдавайте деньги незнакомым людям - ни наличку, ни безналичку! Все-таки они зарабатываются в наше время довольно сложно, поэтому сто раз подумайте, прежде чем идти на такие дела», - отметил потерпевший.
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Ну да московские проверяющие едут за цветами. Короче налог на глупость заплатил.
Вообще нужно принять закон, что уголовные дела от всех этих обманутых простофиль заводить только при условии, что он оплатит и прослушает курс "Как не дать себя облапошить".