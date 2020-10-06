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Криминал

Жительница Мокшана лишилась 150 000 рублей, поверив мошенникам

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150 000 рублей потеряла жительница Мокшана из-за того, что поверила незнакомцу. Он позвонил ей по телефону и поведал историю по стандартной схеме, которую используют мошенники: кто-то пытается взять вместо нее кредит. Чтобы этого избежать, женщина продиктовала злоумышленнику и реквизиты карты, и коды из СМС.

«Просто испугалась, потому что сразу назвали мое имя и фамилию. Назвали большую сумму», - рассказала потерпевшая.

А затем ей пришло уведомление о реальном списании средств с ее счета.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников - не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредил начальник ОМВД по Бессоновскому району Павел Щеглов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

по Бессоновскому району
по Мокшанскому району, коллеги, внимательнее пишите

Гость||

Тут сразу понятно откуда узнали про суммы на карте и фио.

Имя: Гость
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