Жительница Мокшана лишилась 150 000 рублей, поверив мошенникам

06.10.2020 | 18:06

150 000 рублей потеряла жительница Мокшана из-за того, что поверила незнакомцу. Он позвонил ей по телефону и поведал историю по стандартной схеме, которую используют мошенники: кто-то пытается взять вместо нее кредит. Чтобы этого избежать, женщина продиктовала злоумышленнику и реквизиты карты, и коды из СМС.

«Просто испугалась, потому что сразу назвали мое имя и фамилию. Назвали большую сумму», - рассказала потерпевшая.

А затем ей пришло уведомление о реальном списании средств с ее счета.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников - не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредил начальник ОМВД по Бессоновскому району Павел Щеглов.