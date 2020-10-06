Житель Пензенской области угнал машину у бывшего учителя

06.10.2020 | 11:48

25-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за угон машины у своего бывшего учителя.

Преступление было совершено в августе в селе Колдаис Шемышейского района. 62-летний педагог на ночь оставил свой автомобиль отечественного производства в гараже. Его бывший ученик дождался момента, когда его никто не видел, с помощью ножовки по металлу срезал навесной замок с ворот, замкнул провода, чтобы завести машину, и отправился на ней в Городищенский район.

Наутро хозяин транспортного средства обнаружил пропажу и обратился в полицию. Вечером угонщика задержали. Он находился в Сурске. Машину вернули потерпевшему.

«Вину в совершении преступления шемышеец признал в полном объеме и пояснил, что транспортное средство понадобилось ему для поездки к знакомой, у подъезда которой он и был задержан», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Известно, что ранее молодого человека уже судили за кражи и угон. Машиной учителя он завладел менее чем через год после выхода из колонии, в период отбывания условного срока. В связи с этим на время следствия его заключили под стражу.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд», - заключила Светлана Артамонова.