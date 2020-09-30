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Криминал

Директор «Грабовского ЖКХ» лишится 100 тысяч за незаконную добычу воды

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Жительница села Грабово Бессоновского района оказалась на скамье подсудимых за незаконное предпринимательство.

Женщина работала директором МУП «Грабовское ЖКХ», снабжающего водой поселок Ера, села Грабово и Чертково.

За МУПом была закреплена муниципальная артезианская скважина. В начале 2018 года директору стало известно об отсутствии у предприятия лицензии на добычу и поставку воды населению. Однако документ так и не был оформлен из-за трудного материального положения МУПа, имевшего долги по налогам и коммунальным платежам.

С 19 октября 2017 года по 31 января 2020-го женщина незаконно добывала воду без лицензии на право пользования недрами и поставляла ее жителям и учреждениям. В результате предприятие получило доход в особо крупном размере - 14 млн 145 тыс. 403 рубля.

Сельчанка не признала свою вину. Она не отрицала пользование недрами без лицензии, но считала, что действовала в состоянии крайней необходимости, так как «Грабовское ЖКХ» не могло прекратить подачу воды.

Однако суд признал эти доводы несостоятельными, поскольку наличие лицензии в данном случае обязательно. Директор понимала это, но не предприняла усилий для получения разрешения на пользование недрами. Лишь после возбуждения уголовного дела в январе 2020 года она обратилась в лицензирующий орган с документами.

В итоге суд оштрафовал руководителя коммунального предприятия на 100 000 рублей.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденной подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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