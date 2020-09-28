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Криминал

В Пензе черные риелторы спаивали горожан и забирали их квартиры

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Деятельность крупной группировки черных риэлторов в Пензе пресекли сотрудники полиции. По данным следствия, в ее состав входили не менее шести человек и работали они с 2018 года.

Жертвами обвиняемых, как правило, становились граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. Члены сообщества входили к ним в доверие, обеспечивали алкоголем, а потом отправлялись к нотариусу, оформляли генеральную доверенность на распоряжение имуществом, переписывали его на себя, а деньги бывшим хозяевам не выплачивали.

«Он мне четыре листочка дал подписать, а я без очков не вижу. Говорит, это о том, что соседи не претендуют ни на что», - рассказал потерпевший.

По данным следствия, члены группировки причастны как минимум к трем эпизодам противоправной деятельности, в результате которой потерпевшим был причинен ущерб на сумму около четырех миллионов рублей.

«Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой лиц, в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение)», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сами потерпевшие говорят, что произошедшее стало им хорошим уроком и после этого придется пересмотреть свой образ жизни.

«Не буду больше пить, вообще, и буду очень осторожен в отношениях с людьми», - пояснил мужчина.

Расследование громкого уголовного дела продолжается. Все задержанные заключены под стражу.

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Гость||

Еще остались алкаши с квартирами? Непорядок.

Имя: Гость
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