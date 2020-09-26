Забытые в банкомате деньги довели пензенца до преступления

26.09.2020 | 19:30

33-летний мужчина, подойдя к одному из банкоматов, обнаружил оставленные там 10 тысяч рублей и присвоил их. Однако он не учел, что такие действия являются противоправными и влекут за собой уголовную ответственность.

«Потерпевшая рассказала, что хотела снять со своей банковской карты деньги в ближайшем отделении банка. После того как банкомат выдал карту, женщина, не дождавшись выдачи купюр, забрала ее и покинула помещение банка. Денежные средства остались в лотке банкомата», - рассказала дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Мартышкина.

Когда гражданка спохватилась, было уже поздно. Она обратилась в полицию, и человека, совершившего хищение, удалось найти.

«Подозреваемый пояснил, что он решил снять денежные средства с банковской карты. После того как снял деньги, он увидел, что в лотке соседнего банкомата лежат денежные средства. Так как в помещении никого не было, он забрал деньги себе», - добавила Надежда Мартышкина.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.