В Пензе легализовали доходы через подставное лицо

23.09.2020 | 18:33

Отмытые деньги все-таки оказались грязными - прокуратура Ленинского района зафиксировала факт легализации доходов, полученных преступным путем.

Недавно в Пензе появилось непонятное юридическое лицо.

«Гражданин встретился со своим знакомым, который попросил его открыть ООО «Вест-Ойл» - с условием, что гражданин будет являться учредителем и генеральным директором, при этом, не осуществляя никакой финансово хозяйственной деятельности, получать денежные средства от прибыли.

Согласившись, гражданин передал заранее подготовленные документы в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Октябрьскому району Пензы для регистрации ООО «Вест-Ойл»», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Юлия Неверова.

Зиц-председатель вверенной ему организацией не руководил. Где она находилась, не знал.

«Незаконно зарегистрированное юридическое лицо вступало в сделки с другими юридическими лицами. Прибыль от данных сделок получало третье лицо, которое не являлось ни учредителем, ни руководителем данного юридического лица, при этом фактически никакой деятельности не осуществляя», - пояснила Юлия Неверова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.