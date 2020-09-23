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Криминал

В Пензе легализовали доходы через подставное лицо

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Отмытые деньги все-таки оказались грязными - прокуратура Ленинского района зафиксировала факт легализации доходов, полученных преступным путем.

Недавно в Пензе появилось непонятное юридическое лицо.

«Гражданин встретился со своим знакомым, который попросил его открыть ООО «Вест-Ойл» - с условием, что гражданин будет являться учредителем и генеральным директором, при этом, не осуществляя никакой финансово хозяйственной деятельности, получать денежные средства от прибыли.

Согласившись, гражданин передал заранее подготовленные документы в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Октябрьскому району Пензы для регистрации ООО «Вест-Ойл»», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Юлия Неверова.

Зиц-председатель вверенной ему организацией не руководил. Где она находилась, не знал.

«Незаконно зарегистрированное юридическое лицо вступало в сделки с другими юридическими лицами. Прибыль от данных сделок получало третье лицо, которое не являлось ни учредителем, ни руководителем данного юридического лица, при этом фактически никакой деятельности не осуществляя», - пояснила Юлия Неверова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и что тут незаконного?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

юридическое лицо вступало в сделки с другими юридическими лицами. Прибыль от данных сделок получало третье лицо
так где тут отмывание? Тут вывод денег. А отмывание это когда наоборот деньги вводят.

Имя: Гость
Комментарий:

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