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Криминал

Пензячка прикинулась военным из Калининграда и сорвала куш

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Октябрьский суд наказал 30-летнюю жительницу Пензы за мошенничество в крупном размере.

Весной этого года горожанка нашла в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры в Омске. Позвонив по указанному номеру, с помощью программы на телефоне женщина изменила тембр голоса на мужской, представилась военным из Калининграда и под вымышленным именем договорилась с хозяевами жилища о предоплате, попросив для перевода данные банковской карты.

Провернуть аферу пензячке помогла фотография паспорта неизвестного гражданина, которую она отправила через WhatsApp собеседникам. Последние поверили в происходящее настолько, что выполнили все указания звонившей.

В итоге с банковского счета арендодателей списалось 435 000 рублей.

Но остаться безнаказанной жительнице Пензы не удалось. Спустя время она оказалась на скамье подсудимых. Женщина раскаялась, признала вину и возместила доверчивым гражданам имущественный ущерб и моральный вред.

Служители Фемиды учли тяжелые жизненные обстоятельства и наличие малолетнего ребенка-инвалида у злоумышленницы и приговорили ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период наказания.

«Обязав не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться на регистрацию в этот орган», - уточнили в Октябрьском суде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Десятку ей строгого на пошив тапочек,тогда другим неповадно будет...

Имя: Гость
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