В Пензе 17 человек будут судить за организацию нелегальной миграции

22.09.2020 | 10:22

В Пензенской области завершено предварительное расследование уголовного дела, фигурантами которого являются 17 жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Пензы. Они обвиняются в организации незаконной миграции.

По версии следствия, с декабря 2017 по январь 2019-го злоумышленники легализовали пребывание в регионе не менее 50 иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья.

«Согласно законодательству Российской Федерации, ряду категорий мигрантов для получения разрешительных документов необходимо сдать соответствующие экзамены на базе учебных центров. Предварительно установлено, что фигуранты организовали систему помощи иностранцам во время таких испытаний. Они подсказывали правильные ответы, предоставляли листы с записями, с которых мигрантам при выполнении тестовых заданий достаточно было переписать правильный текст», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность помощников мигрантов пресекли сотрудники УМВД и УФСБ. Расследование длилось почти два года.

«Было назначено и проведено 10 экспертиз, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза по видеофайлам с записями проведения испытаний. Эксперты установили, что речь экзаменуемых не является воспроизведением собственных мыслей на русском языке, а повторяет сторонние установки», - добавила Ирина Волк.

Правоохранители провели 27 обысков и изъяли документы, в том числе экзаменационные материалы, а также телефоны, ноутбуки, компьютеры и вещественные доказательства. Допрошено свыше 120 свидетелей. Объем материалов уголовного дела составил 55 томов.

«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Ленинского района города Пензы для утверждения обвинительного заключения», - сообщили в пресс-службе МВД России.

В апреле 2019 года в Пензе был осужден председатель общественной организации соцзащиты, через которую мигранты получали подложные сертификаты об успешном прохождении комплексного тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Кроме того, председатель организации организовал фиктивные браки иностранцев с россиянками. Впоследствии суд признал выданные мигрантам сертификаты недействительными.