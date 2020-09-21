Любитель пьяной езды из Альмяшевки отправится в колонию-поселение

21.09.2020 | 09:23

В Сосновоборском районе осудили 34-летнего жителя Альмяшевки, который в очередной раз сел за руль в пьяном виде.

В апреле 2018 года мужчину привлекли к уголовной ответственности за аналогичное преступление, оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года.

«Несмотря на это, в мае 2020 года злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД на автодороге села Индерка Сосновоборского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За это мужчине назначили наказание в виде одного года колонии-поселения и лишения права управлять транспортом на 2 года 11 месяцев.

«Кроме того, неотбытая часть наказания по предыдущему приговору в виде штрафа в размере 110 тыс. руб. оставлена судом на самостоятельное исполнение. Приговор в законную силу не вступил», - заключила Светлана Артамонова.