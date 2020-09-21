Любитель пьяной езды из Альмяшевки отправится в колонию-поселение

В Сосновоборском районе осудили 34-летнего жителя Альмяшевки, который в очередной раз сел за руль в пьяном виде.
В апреле 2018 года мужчину привлекли к уголовной ответственности за аналогичное преступление, оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года.
«Несмотря на это, в мае 2020 года злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД на автодороге села Индерка Сосновоборского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
За это мужчине назначили наказание в виде одного года колонии-поселения и лишения права управлять транспортом на 2 года 11 месяцев.
«Кроме того, неотбытая часть наказания по предыдущему приговору в виде штрафа в размере 110 тыс. руб. оставлена судом на самостоятельное исполнение. Приговор в законную силу не вступил», - заключила Светлана Артамонова.
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