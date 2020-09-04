На пр-те Строителей обокрали женщину, не закрывшую окно

04.09.2020 | 09:15

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи в микрорайоне Арбеково. Жертвой преступления стала 38-летняя жительница проспекта Строителей, оставившая открытым окно на балконе.

По словам потерпевшей, утром она выходила на балкон, чтобы поговорить по телефону, а после окончания беседы оставила его там. Через несколько минут она вернулась, чтобы сделать еще один звонок, но устройство не нашла.

Взяв телефон дочери, пензячка позвонила на свой номер. Трубку снял незнакомец. На просьбу вернуть имущество он ответил грубо и прекратил разговор.

Женщина отправилась в отдел полиции № 3 и написала заявление о краже.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастен 24-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Полицейские его задержали. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что проходил мимо балкона потерпевшей, увидел открытое окно, проник через него и забрал оставленный без присмотра телефон, который затем сдал в ломбард. Впоследствии сотрудники полиции изъяли похищенное имущество», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Судимому мужчине вновь грозит уголовное преследование. Законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Полиция Пензенской области напоминает: не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Если уходите, обязательно закрывайте окна и двери на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - обратились к пензенцам стражи порядка.