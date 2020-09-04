Сетевое издание|18+|Пятница|4 сен 2020|10:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

На пр-те Строителей обокрали женщину, не закрывшую окно

Печать

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи в микрорайоне Арбеково. Жертвой преступления стала 38-летняя жительница проспекта Строителей, оставившая открытым окно на балконе.

По словам потерпевшей, утром она выходила на балкон, чтобы поговорить по телефону, а после окончания беседы оставила его там. Через несколько минут она вернулась, чтобы сделать еще один звонок, но устройство не нашла.

Взяв телефон дочери, пензячка позвонила на свой номер. Трубку снял незнакомец. На просьбу вернуть имущество он ответил грубо и прекратил разговор.

Женщина отправилась в отдел полиции № 3 и написала заявление о краже.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастен 24-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Полицейские его задержали. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что проходил мимо балкона потерпевшей, увидел открытое окно, проник через него и забрал оставленный без присмотра телефон, который затем сдал в ломбард. Впоследствии сотрудники полиции изъяли похищенное имущество», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Судимому мужчине вновь грозит уголовное преследование. Законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Полиция Пензенской области напоминает: не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Если уходите, обязательно закрывайте окна и двери на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - обратились к пензенцам стражи порядка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте