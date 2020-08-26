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Криминал

Житель Колышлея похитил пенсию знакомого, чтобы купить выпивку

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40-летнего жителя Колышлея наказали за кражу.

Апрельским утром в спальне своего знакомого, который до этого отказался поделиться с сельчанином деньгами на выпивку, мужчина заметил шкаф, где на книжной полке лежал кошелек. Недолго думая, бессовестный товарищ вытащил из него 15 000 рублей.

Внезапно обогатившись, он сразу же принялся тратить добычу: приобрел алкоголь и продукты, а на следующий день поехал на такси в Пензу за золотым кольцом для любимой. Однако она не дождалась подарка, потому что мужчина передумал и сдал его в сердобский ломбард.

По прошествии нескольких суток получатель пенсии заметил пропажу. Он прямо спросил сельчанина о его причастности, и тот ответил, что никакого отношения к исчезновению денег не имеет. Выяснить правду помогли правоохранители и служители Фемиды.

Жителя районного центра обвинили в краже. Это преступление оказалось не первым, за которое его судили. Ранее мужчина сбыл государственные награды.

«В ходе расследования уголовного дела денежные средства потерпевшему возмещены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге сельчанина приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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Гость||

Что он делал апрельским утром в спальне своего знакомого?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в спальне своего знакомого ... мужчина заметил шкаф,
Он был такой маленький и неприметный. Шкаф

Имя: Гость
Комментарий:

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