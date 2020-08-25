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Криминал

В Пензе после погони задержали водителя, находившегося в розыске

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В Пензе задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за злостные нарушения ПДД. Инцидент произошел в понедельник, 24 августа.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что необходимо задержать автомобиль отечественного производства, который двигался со стороны проспекта Строителей», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражи порядка обнаружили автомобиль, началось преследование. Водитель игнорировал требование остановиться и, пытаясь оторваться от погони, пренебрегал ПДД: превышал скорость, двигался на запрещающий знак светофора, выезжал на встречную полосу движения.

Однако его все-таки задержали. Произошло это на Мотоциклетной улице. Установив личность сидевшего за рулем, росгвардейцы позвонили в дежурную часть. Оказалось, пойманный мужчина находился в федеральном розыске за управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Тут половина города, дикой мордвы - злостные нарушители ПДД.

Гость||

Таких в Пензе полно, ГИБДД в Пензе нет!

Гость||

На кол ублюдка!

Имя: Гость
Комментарий:

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