В Пензе посетитель бара ударил знакомого стулом по голове

24.08.2020 | 09:01

32-летний житель Пензы задержан по подозрению в нападении на посетителя бара. Инцидент произошел около 6:00 в воскресенье, 23 августа.

«В одном из баров города сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии уже через две минуты прибыл к охраняемому объекту, где происходила драка», - сообщили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Внутри бара находился мужчина с травмой головы. Он рассказал, что отдыхал в заведении со знакомым. Между ними возник конфликт, друг схватил барный стул и ударил его.

Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Агрессора пришлось догонять - после нападения он скрылся. Мужчину нашли спустя пять минут во дворе ближайшего дома. Впоследствии он был опознан потерпевшим. Для дальнейшего разбирательства хулигана доставили в отдел полиции.

Подобные конфликты для пензенских баров не редки. Так, менее недели назад, 18 августа, дебош устроил посетитель заведения в районе памятника Победы. 36-летний мужчина приставал к посетителям, нецензурно бранился, затеял драку и разбил стеклянную дверь.