Сетевое издание|18+|Понедельник|24 авг 2020|14:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе посетитель бара ударил знакомого стулом по голове

Печать

32-летний житель Пензы задержан по подозрению в нападении на посетителя бара. Инцидент произошел около 6:00 в воскресенье, 23 августа.

«В одном из баров города сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии уже через две минуты прибыл к охраняемому объекту, где происходила драка», - сообщили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Внутри бара находился мужчина с травмой головы. Он рассказал, что отдыхал в заведении со знакомым. Между ними возник конфликт, друг схватил барный стул и ударил его.

Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Агрессора пришлось догонять - после нападения он скрылся. Мужчину нашли спустя пять минут во дворе ближайшего дома. Впоследствии он был опознан потерпевшим. Для дальнейшего разбирательства хулигана доставили в отдел полиции.

Подобные конфликты для пензенских баров не редки. Так, менее недели назад, 18 августа, дебош устроил посетитель заведения в районе памятника Победы. 36-летний мужчина приставал к посетителям, нецензурно бранился, затеял драку и разбил стеклянную дверь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Кокорин с мамаевым это были :)

Гость||

обычная жизнь урелов

Гость||

Отдыхали в 6 утра?

Гость||

Ковбой какой-то)

Гость||

Прохлада ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

друг схватил барный стул и ударил его
обиженный что ли был если стулом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отдыхал в заведении со знакомым
голубки?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2020 09:23|

Отдыхали в 6 утра?

Удивительно, что только стулья к этому времени начали летать...После таких "всенощных отдыхов" частенько в сонме душ, уставших от жизни бренной наверху прибывает))

Гость||

-А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом!!!

-Велосипедом-ерунда,ВОТ МОТОЦИКЛОМ,ЭТО ДА-А!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте