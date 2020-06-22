Осужден зареченец, убивший гостя за желание вызвать женщин для интима

22.06.2020 | 17:20

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Заречного, признав его виновным в убийстве.

Утром 8 января жительница одного из домов на улице Строителей обнаружила тело мертвого мужчины.

Правоохранители быстро установили подозреваемого в убийстве. При отработке дома, в котором было совершено преступление, они выяснили, что в одной из квартир находится 45-летний гражданин, неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности. Как оказалось, он приятельствовал с 40-летним погибшим - мужчины познакомились, когда вместе отбывали наказание.

Следствие восстановило картину произошедшего. Ночью приятели распивали спиртное в квартире, которую снимал старший из них. Между ними произошла ссора. Хозяин ударил гостя сначала кулаком по голове, а затем несколько раз вонзил нож ему в шею и в руку.

«После этого он повалил собутыльника на пол и стал душить его руками, а затем затянул на его шее веревку, перекрыв доступ воздуха, и перетащил его в ванную комнату, где повесил на полотенцесушителе. Смерть наступила от механической странгуляционной асфиксии», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через некоторое время убийца вынес тело жертвы в общий коридор дома. Там-то труп и нашла соседка.

Сначала зареченец признавал свою вину. По его словам, конфликт разгорелся из-за требования гостя вызвать женщин для интим-услуг. Впоследствии он отказался от своих показаний и вину не признал.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил зареченцу наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, удовлетворен иск брата погибшего о компенсации затрат на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.