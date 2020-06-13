Пензенец при продаже рыболовной снасти сам попался на удочку афериста

13.06.2020 | 17:03

35-летний житель Пензы лишился денег, решив продать свою удочку. Мужчина разместил объявление на сайте Avito.ru, и вскоре ему позвонил потенциальный покупатель.

Он предупредил, что находится не в Пензе, поэтому оплату переведет на карту продавца. Через мобильное приложение WhatsApp незнакомец прислал ссылку, пояснив, что по ней нужно пройти, чтобы получить деньги.

Пензенца не смутило то, что ссылка вела не на сайт Avito.ru, а на ресурс с адресом avitoslide, не имеющий отношения к сервису бесплатных объявлений. Он прошел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты. Сразу после этого с его счета исчезло 4 280 рублей.

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что знал о подобных способах обмана, но потерял бдительность и за это поплатился. Сейчас сотрудники полиции устанавливают злоумышленников.

«При использовании интернет-сервисов используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения. Такие сервисы, как Avito.ru и «Юла», при использовании собственных приложений блокируют возможность пересылки пользователями любых ссылок, чтобы исключить мошенничество в отношении клиентов.

Поэтому обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями (например, WhatsApp, Viber), чтобы присылать им обманные ссылки. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!» - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.