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Криминал

У сердобчанки, задолжавшей дочери почти 1 млн, изымут 10% дохода

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В Сердобске вынесли приговор 36-летней местной жительнице. Женщина много лет игнорировала материнские обязанности и не выплачивала дочери алименты.

Сердобчанку лишили родительских прав в 2016 году. Тогда ее дочери было 7 лет. Мать должна была заботиться о ее содержании, но проигнорировала решение суда.

За неуплату алиментов женщину привлекли к административной ответственности, но никакого воздействия наказание не возымело. Сердобчанка так и не трудоустроилась официально, однако получала доход от работы.

С 2016 года по 2024-й нерадивая мать не послала ребенку ни копейки. Общая сумма образовавшейся задолженности составила 990 510 рублей.

«Суд назначил женщине наказание - 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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