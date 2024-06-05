В Пензе многодетная мать обманула государство на полмиллиона

05.06.2024 | 20:51

В Пензе 33-летняя мать пятерых детей обманула государство ради денег и поплатилась. Ее обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Женщина жила в арендованной квартире, а когда узнала, что может получить социальную выплату на улучшение условий, то решила ею воспользоваться, но не по назначению.

В 2022 году горожанка подала необходимые документы в МФЦ. Получив одобрение заявки, она обратилась в агентство недвижимости и попросила подобрать ей дешевый дом. Его состояние значения не имело, потому что жить там женщина не собиралась.

«Риелтор предложила приобрести домовладение в Колышлейском районе за 100 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Вариант пензячку устроил. Она попросила, чтобы в договоре указали завышенную сумму (520 тысяч), а потом отнесла документы с заведомо ложными сведениями в соцуправление.

«На их основании продавцу дома были перечислены денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Продавец вернул покупательнице 400 тысяч рублей. Еще 20 тысяч были переданы сторонами договора риелтору за услуги», - отметили в прокуратуре.

Деньги горожанка потратила по своему усмотрению, так и не улучшив жилищные условия семьи.

В ходе расследования она признала свою вину и возместила ущерб в 20 тысяч рублей.

Ранее женщина уже была судима. Теперь на нее завели еще одно уголовное дело.