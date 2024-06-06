Сердобольная пензячка пустила скитальца в дом и лишилась денег

06.06.2024 | 09:05

37-летний житель Бековского района жестоко обманул пензячку, посочувствовавшую его горестям.

В феврале мужчина, не имевший регистрации по месту жительства, приехал в Пензу и попал в компанию, где в числе прочих была молодая женщина. Приятель упомянул, что она недавно продала квартиру в Каменке, и у бековчанина моментально созрел коварный план.

Он завязал с пензячкой более тесное знакомство и пожаловался, что рассорился с родственниками и ему негде ночевать. Растроганная его рассказом собеседница пригласила его переночевать в своей квартире на Шуисте, где она жила с гражданским мужем и маленькой дочерью.

Пока хозяева крепко спали, гость достал из сумки женщины 170 тысяч рублей и отправился к своим знакомым в Нижний Ломов. На украденные деньги он купил спиртное и два сотовых телефона. Когда его задержала полиция, средств у него не осталось.

«Обвиняемый вину признал, пообещал возместить матери-одиночке материальный ущерб. Ему назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Суд также удовлетворил иск потерпевшей и взыскал в ее пользу 170 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор вступил в силу.